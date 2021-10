Esp : Dembélé menacé, le Barça voit clair dans son jeu

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Libre en juin prochain, Ousmane Dembélé est sollicité par le FC Barcelone pour une prolongation de contrat. L’attaquant français se dit épanoui en Catalogne et prêt à se réengager. Sauf que son agent ne tient pas le même discours auprès d’une direction de plus en plus méfiante.

De retour à l’entraînement collectif, Ousmane Dembélé voit enfin le bout du tunnel. L’ailier du FC Barcelone, qui s’était gravement blessé à un genou pendant l’Euro, devrait être en mesure de débuter sa saison dans les prochaines semaines. Enfin, à condition que ses supérieurs ne le mettent pas au placard. L’hypothèse n’est pas à exclure au vu de sa situation compliquée. Rappelons que l’ancien joueur du Borussia Dortmund a entamé la dernière année de son contrat. Le Barça, qui croit toujours en son potentiel, et qui mise sur son profil rare, essaie donc de le prolonger pour en faire un des piliers du nouveau projet.

L’agent de Dembélé joue la montre

De son côté, Ousmane Dembélé n’y voit pas d’inconvénient dans ses discussions avec la direction. Le problème, c’est que son agent Moussa Sissoko ne semble pas sur la même longueur d’onde. En effet, Mundo Deportivo confirme que le représentant fait volontairement traîner les négociations. L’intermédiaire, qui a tenu une nouvelle réunion avec le Barça mercredi, estime qu’il vaudrait mieux attendre le retour de son joueur à la compétition. De quoi agacer les dirigeants qui le soupçonnent de jouer la montre en attendant les offres d’autres clubs. Et qui menaceraient de laisser Ousmane Dembélé au placard pour éviter de servir de vitrine.

Mais pour le moment, le pensionnaire de Liga espère toujours trouver un accord, d’où sa communication positive. « La relation est très bonne avec Ousmane, a confié le président Joan Laporta à Sport. On discute avec son agent. Ousmane veut rester, c'est un joueur qui nous intéresse beaucoup. Dès qu'il pourra jouer, il sera essentiel pour rendre l'équipe meilleure. C'est comme ça que l'entraîneur le voit. S'il est épargné par les blessures, il sera un renfort important pour la saison. Il a un contrat, il a fait ses preuves, on essaie de le prolonger. » Dans ce feuilleton, l’avenir du Français pourrait se jouer dans les prochains jours.