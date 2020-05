Esp : Dembélé et Umtiti massacrés, le Barça dépité !

Dans : Liga.

Tout ne tourne définitivement pas rond chez certains joueurs du FC Barcelone, où le mercato s’annonce plus mouvementé que jamais.

Désireux de recruter un attaquant cet été (Lautaro Martinez, Neymar), le club catalan sera également contraint de vendre. Les noms d’Ivan Rakitic, d’Arturo Vidal ou encore de Nelson Semedo sont régulièrement cités pour renflouer les caisses du FC Barcelone. Mais à en croire les informations d’ESPN Argentina, le champion d’Espagne risque de mettre Ousmane Dembélé et Samuel Umtiti en avant dans sa vitrine afin de les faire partir au plus vite. Car au sein de la direction catalane, on est tout simplement exaspéré par le manque de professionnalisme des deux champions du monde français. Un constat d’autant plus valable après cette reprise de l’entraînement à Barcelone.

Le média dévoile notamment que Samuel Umtiti est arrivé avec plus de 30 minutes de retard à la séance d’entraînement de samedi. Un entraînement que le joueur formé à Lyon a été contraint d’écourter en raison d’une blessure au mollet droit qui le tiendra éloigné des terrains pendant au moins deux semaines. De plus, le défenseur tricolore n’a pas vraiment cassé la démarche lors de son retour à l’entraînement puisqu’il présentait une forme physique douteuse, avec de nombreux kilos en trop aux yeux de son coach Quique Setien. De son côté, Ousmane Dembélé a encore fait des siennes en faisant constater qu’il ne maîtrisait pas l’application réveil de son téléphone puisque ce dernier a zappé un rendez-vous afin de passer une IRM mardi. Un examen pourtant indispensable afin de connaître l’évolution de sa grave blessure au tendon d’une cuisse. Des écarts de conduite qui exaspèrent les dirigeants barcelonais au plus haut point, et qui confirment que les deux Français seront plus que jamais poussés vers la sortie lors du prochain mercato…