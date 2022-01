Esp : Dembélé crochète le PSG et Chelsea au mercato

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Sur le départ du FC Barcelone ces dernières semaines, Ousmane Dembélé pourrait surprendre tout le monde en prolongeant en Catalogne.

Et si finalement, Ousmane Dembélé finissait par prolonger au FC Barcelone. Ce qui paraissait improbable voire impossible il y a quelques semaines pourrait se produire, selon les informations de L’Equipe. Effectivement, le quotidien national dévoile dans son édition du jour qu’en dépit des intérêts du Paris Saint-Germain mais également de Chelsea, Ousmane Dembélé pourrait prolonger à Barcelone. Et pour cause, il n’y aurait pas un si grand écart entre les exigences du clan Dembélé et la dernière proposition du président barcelonais Joan Laporta. Pour rappel, Moussa Sissoko, l’agent du virevoltant ailier du Barça, exige un salaire de 20 millions d’euros nets annuels et une prime à la signature de 40 millions d’euros pour Ousmane Dembélé.

Accord pas si lointain entre le Barça et Dembélé ?

Xavi qui a tellement encensé Ousmane Dembélé, se fait maintenant critiquer par l'agent du joueur dans la presse🤦‍♂️ — FrenchFCB (@FrenchFCB) January 11, 2022

Les chiffres exactes de l’offre du FC Barcelone n’ont pas filtré mais l’écart ne serait pas impossible à combler avec les exigences de Moussa Sissoko. Si un accord parvenait à être trouvé, Ousmane Dembélé deviendrait alors le plus gros contrat de l’effectif actuel du FC Barcelone. Autant dire que malgré un contexte financier très délicat, le Barça met le paquet et prouve son attachement au joueur. Mais rien n’est encore gagné pour le club espagnol, qui doit composer avec une féroce concurrence dans ce dossier. Et pour cause, L’Equipe rappelle que le Paris SG surveille toujours avec intérêt ce dossier. Mais surtout, Chelsea se manifeste de plus en plus. Thomas Tuchel, qui avait déjà coché le nom de Dembélé lorsqu’il était au Paris SG, serait très chaud à l’idée de récupérer celui qu’il a eu sous sa direction avec le Borussia Dortmund. Reste maintenant à voir si le Barça parviendra à prolonger son international tricolore et ainsi se défaire d’une concurrence démentielle pour Ousmane Dembélé.