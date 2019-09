Esp : Dembélé a un problème avec l’argent, un ex du Barça témoigne

Dans : Liga, Foot Europeen.

De nouveau blessé en ce début de saison, Ousmane Dembélé semble reparti sur les mêmes bases.

Critiqué pour son hygiène de vie et son manque de professionnalisme, l’ailier du FC Barcelone ne parvient pas à franchir ce cap décisif en dehors du terrain. Et ce malgré les rappels à l’ordre de ses dirigeants, entraîneurs ou coéquipiers comme Kevin-Prince Boateng. L’attaquant ghanéen n’a passé que quelques mois en prêt au Barça la saison dernière, juste le temps d’identifier le réel problème du Français.

« Il est très tranquille, il ne parle pas beaucoup. C’est encore un gamin pour moi. Tu dois le traiter comme tel, a décrit l’attaquant de la Fiorentina dans Sport Bild. C’est possible qu’il arrive en retard parfois. Il y a des joueurs qui font ça pour défier le club, mais ce n’est pas le cas pour lui, il est comme un petit garçon. Quand un jeune gagne autant d’argent et qu’il est un personnage public, il faut le diriger dans la bonne direction. S’il n’apprend pas, c’est de sa faute. »

Dembélé le « petit garçon »

« Pour moi, il est toujours un petit garçon qui a été jeté dans cette piscine immense, qui a soudainement valu 150 M€ en une nuit et ne sait toujours pas comment tout fonctionne, parce que lui ce qu’il veut vraiment c’est jouer au football, a comparé Boateng. Et s’il gagne ça, l’argent doit être encadré de façon à ce qu’il en voie le moins possible. De quoi a besoin un jeune de 18 ans ? Une voiture pour aller à l’entraînement, un bel appartement et de l’argent pour faire du shopping de temps en temps, c’est tout. » A croire que Dembélé n’est pas suffisamment mature pour gérer tout ça.