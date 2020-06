Esp : Cristiano Ronaldo moqué, Messi va y mettre un terme

Dans : Liga.

Buteur contre Leganés (2-0) mardi lors de la 29e journée de Liga, Lionel Messi a encore amélioré ses statistiques. L’une d’entre elles devrait bientôt lui permettre de s’offrir un record appartenant à Cristiano Ronaldo.

L’interruption de la saison n’a pas changé les habitudes de Lionel Messi. Dès la reprise, l’attaquant du FC Barcelone s’est tout de suite montré décisif pour son équipe. Après son but et ses deux offrandes à Majorque (4-0) samedi, l’Argentin a récidivé avec une nouvelle réalisation contre Leganés (2-0) trois jours plus tard. Ainsi, le capitaine des Blaugrana (21 unités) accentue son avance au classement des buteurs puisque son premier poursuivant, le Français Karim Benzema, compte sept longueurs de retard. A priori, le titre de « Pichichi » ne devrait pas lui échapper, pas plus que le record de penalties inscrits dans l’histoire du championnat espagnol.

En effet, Messi vient de réussir son 56e penalty (sur 68 tentatives) dans la compétition nationale, rappelle le quotidien Sport. Une performance qui fait de lui le deuxième meilleur joueur de Liga dans ce domaine, à égalité avec le Mexicain Hugo Sanchez, passé par l’Atlético et le Real Madrid. Et qui le mènera bientôt jusqu’au record absolu de Cristiano Ronaldo, l’ancienne star merengue qui avait marqué 61 penalties (sur 72 tentés), d’où le surnom gênant « Penaldo » qui l’a longtemps accompagné. L’attaquant de la Juventus Turin en sera peut-être définitivement débarrassé grâce à son éternel rival.