Esp : Cristiano Ronaldo lâche 14 ME pour s'éviter un procès

Dans : Liga, Foot Europeen.

Comme plusieurs joueurs majeurs du championnat espagnol, Cristiano Ronaldo est poursuivi par la justice pour des délits d’évasion fiscale.

S’il a au départ nié toute implication dans ces revenus non déclarés, l’ailier du Real Madrid a progressivement changé de version pour tenter de trouver un accord à l’amiable. Afin d’éviter un procès coûteux en terme d’image et d’argent, l’international portugais a sommé ses conseillers de négocier une amende. Cristiano Ronaldo a ainsi proposé de payer 14 ME et de reconnaître sa culpabilité dans les délits fiscaux qui lui sont reprochés, annonce El Mundo.

Des informations confirmées ensuite par l’AFP, qui assure qu’aucun accord n’a été trouvé entre les deux parties pour le moment, mais les discussions sont engagées et ont de grandes chances d’aboutir. Cristiano Ronaldo est soupçonné d’avoir caché des sommes dans des paradis fiscaux, aboutissant au non règlement de près de 15 ME d'impôts. En cas de procès et de culpabilité reconnue, le quintuple Ballon d’Or pourrait être condamné à payer jusqu’à 30 ME d’amende, ce qui explique son désir de trouver un accord pour se contenter d’une amende.