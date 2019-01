Esp : Cristiano Ronaldo condamné à 23 mois de prison et 19ME d'amende !

Dans : Liga, Foot Europeen.

Arrivé ce mardi au tribunal de Madrid au bras de sa compagne, Cristiano Ronaldo n'aura passé que quelques minutes devant la justice espagnole qui l'accusait d'avoir fraudé le fisc entre 2010 et 2014. En effet, CR7 a paraphé un accord avec le procureur en charge de ce dossier, la star portugaise transféré du Real Madrid à la Juventus reconnaissant ses torts et plaidant coupable, plutôt que de prendre le risque d'un procès en bonne et due forme. Il a donc immédiatement été condamné à 23 mois de prison, ce qui lui permet d'éviter un séjour derrière les barreaux, puisqu'en Espagne les peines de moins de deux ans permettent d'éviter de passer par la case prison. Et pour avoir masqué 5,7ME au fisc, Cristiano Ronaldo a également accepté de payer une amende de...19ME. Une bien mauvaise opération financière pour CR7.