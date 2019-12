Esp : Cancre à la Bale, Mendy se fait chambrer au Real

Dans : Liga.

Arrivé cet été en provenance de l’Olympique Lyonnais, Ferland Mendy s’est bien adapté au Real Madrid. Mais le latéral gauche se heurte encore à un problème de taille.

Décrit comme la doublure de Marcelo, Ferland Mendy ne manque pas de temps de jeu au Real Madrid. Malgré les blessures, le latéral gauche de 24 ans a disputé huit matchs toutes compétitions confondues. Il faut dire que le Français bénéficie des coups durs de son concurrent brésilien, touché par de nombreux pépins physiques. Cette semaine encore, le cadre merengue s’est blessé au mollet et manquera les trois prochaines semaines de compétition. Ce sera l’occasion pour l’ancien Lyonnais de confirmer ses débuts prometteurs. D’ailleurs, l’entraîneur Zinédine Zidane n’est pas du tout inquiet. Même si le technicien reconnaît avec humour que Mendy ferait mieux de progresser rapidement dans la langue espagnole.

« Sur le terrain, il n'y a plus d'adaptation à avoir. Il est bien intégré sur le terrain, il est bien ancré aujourd'hui, il a la possibilité de jouer. Et quand il l'a fait, il a bien démontré sur le terrain qu'il avait sa place ici, a confié l’ex-milieu offensif, avant de plaisanter sur son compatriote. Maintenant, pour le reste de son intégration en dehors du terrain, il va falloir qu'il se mette un peu plus à l'espagnol. (Il rit) Parce que c'est quand même très important. Pour le reste, il s'adapte petit à petit. Mais l'espagnol, il en a besoin. » Apparemment, Mendy n’est pas meilleur que son coéquipier Gareth Bale dans ce domaine…