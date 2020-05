Esp : C’est la crise ! Les joueurs ont la vie du Barça entre les mains

Dans : Liga.

Touchés par la crise sanitaire, beaucoup de clubs sont confrontés à de graves soucis financiers. De son côté, le FC Barcelone se retrouve dans une situation particulièrement périlleuse.

Plus que la plupart des cadors européens, le FC Barcelone a de quoi trembler. Le club catalan, déjà en difficulté sur le plan économique avant la crise sanitaire, souffre d’autant plus à cause de l’interruption de la saison en Espagne. A tel point que Marca annonce l’actuel leader de Liga en grand danger ! En cause, la masse salariale, la plus élevée parmi les formations du continent, qui plombe les finances du Barça. Sur un budget estimé à 1,4 milliard d’euros, 630 millions d’euros sont consacrés aux revenus des joueurs. Un total difficile à assumer pendant cette période de crise, y compris après la baisse de 70 % acceptée par le vestiaire. Pour s’en sortir, le Barça doit se séparer de quelques éléments.

Seulement voilà, les salaires posent encore problème. Naples se heurte par exemple aux 4 M€ annuels de Samuel Umtiti. Tandis que les indésirables Philippe Coutinho (10 M€ par an) et Ivan Rakitic (8 M€) sont impossibles à refourguer. Ce qui explique aussi la difficulté de conclure un échange pour Lautaro Martinez et Miralem Pjanic. Barcelone envisagerait donc de demander un nouvel effort salarial à ses joueurs, sachant que certains contrats prévoient des rémunérations croissantes. De son côté, le gardien Marc-André ter Stegen, en discussions pour prolonger, veut tripler son salaire et s’aligner sur les 18 M€ d’Antoine Griezmann. Autant dire que la situation devient urgente au Barça !