Esp : Benzema se lâche sur Eden Hazard

Dans : Liga.

Auteur d'un doublé face à Alaves, Karim Benzema revient au contact dans la course au Pichichi, à deux unités derrière le Sévillan Youssef En-Nesyri.

Quelques jours après son élimination par Alcoyano en Coupe du Roi, le Real Madrid s'est repris en Liga en dominant aisément Alaves (4-1). Sur la sellette au coup d'envoi, Zinédine Zidane avait opté pour un trio offensif composé d'Eden Hazard, Karim Benzema et Marco Asensio. Ses joueurs le lui ont bien rendus. Le Belge a marqué son deuxième but de la saison en championnat tandis que le Français a une nouvelle fois brillé, inscrivant un doublé. Désormais à 10 buts, l'ancien lyonnais revient dans la course au Pichichi, à deux longueurs de Youssef En-Nesyiri, auteur d'un triplé avec Séville. Interrogé à la fin du match, le numéro 9 madrilène s'est montré confiant pour le reste de la saison, et en a profité pour glisser un petit mot de soutien pour son coéquipier.

« Ce fut un bon match pour nous, pour la confiance. On doit continuer de travailler comme on l'a fait jusqu'à présent. C'était une semaine difficile. On a beaucoup travaillé pour améliorer le domaine offensif ces derniers temps, les centres, les passes, les buts... Aujourd'hui, ça a payé. On est sur la bonne voie. La saison est encore longue. Dans cette équipe, à chaque match vous ressentez la pression de devoir marquer. Je veux toujours aider mes coéquipiers, et je l'ai fait aujourd'hui (...) Eden était un grand joueur à Chelsea, maintenant il doit à nouveau entrer dans l'histoire au Real Madrid. Il va beaucoup nous aider c'est certain » a déclaré le meilleur buteur du Real Madrid. Malgré cette victoire, les Madrilènes comptent toujours 4 points de retard sur l'Atletico, qui a deux matchs de retard à disputer.