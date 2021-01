Real Madrid : Quatre joueurs demandent à virer Zidane

Dans : Liga.

Connu, même quand cela allait moins bien, pour sa capacité à tenir son vestiaire, Zinedine Zidane est désormais en difficulté à ce niveau.

L’entraineur français n’est pas un grand adepte du turnover, et aime maintenir sa confiance en ses joueurs habituels. Quand cela gagne, personne n’y trouve à redire. Mais actuellement, c’est plus difficile et l’élimination en Coupe du Roi face à une équipe de D3 a réveillé les tensions nées de la première partie de saison timorée. Ce samedi, Diario Gol va encore plus loin, en affirmant, en les nommant, que quatre joueurs ont demandé à leur direction le remplacement de Zinedine Zidane. Il s’agit bien évidemment de quatre éléments qui ne disposent pas d’un temps de jeu conséquent, et espèrent relancer leur saison avec un changement d’entraineur. Florentino Pérez a pourtant fait savoir que son coach n'était pas menacé jusqu'à la fin de la saison.

Le média espagnol dévoile ainsi que, par messages interposés ou directement, Isco a expliqué que l’acharnement de Zidane à son encontre lui était insupportable. Même constat chez Vinicius Junior, qui ne sent pas soutenu par son entraineur quand il en a besoin. C’est le cas aussi de son compatriote Rodrygo Goes, qui déplore d’être toujours le dernier choix de Zidane en attaque. Enfin, en discussion avec la direction pour partir à Arsenal, Martin Odegaard a dit tout haut ce qu’il pensait du champion du monde 1998 à son président, et de l’incapacité de Zidane à lui faire confiance. Des demandes claires donc de la part de plusieurs joueurs, même si ce ne sont bien évidemment pas des cadres du groupe madrilène. Autant dire que le technicien français n’a pas grand chose à craindre de ces attaques, qui ne le surprendront probablement pas.