Esp : Benzema revient, le Real Madrid a mal à la tête

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Ces dernières semaines, le Real Madrid a continué à engranger des victoires malgré l’absence de son capitaine et meilleur buteur, Karim Benzema.

Victime d’une blessure musculaire et forfait pour la Ligue des Nations avec l’Equipe de France en ce mois de septembre, Karim Benzema vient de manquer trois matchs avec le Real Madrid. Forfait pour les rendez-vous des Merengue contre Majorque, Leipzig et l’Atlético de Madrid, l’international tricolore n’a pas tant manqué que cela à l’équipe de Carlo Ancelotti, qui a marqué au moins deux buts lors de chaque match et qui a continué son sans-faute en gagnant à chaque fois. Il faut dire que l’entraîneur italien du Real Madrid a trouvé la formule gagnante en l’absence de Karim Benzema avec Vinicius à gauche, Valverde à droite et le surprenant Rodrygo en pointe. Le Brésilien, buteur contre l’Atlético ce dimanche soir, réalise un super intérim dans l’axe de l’attaque en l’absence de Karim Benzema à tel point que selon le site Defensa Central, le retour de blessure du capitaine du Real Madrid va poser un gros mal de tête à Carlo Ancelotti.

Carlo Ancelotti doit gérer le retour de Benzema

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Karim Benzema (@karimbenzema)

Il ne faut pas s’y méprendre, le retour de Karim Benzema est accueilli avec joie et soulagement à Madrid, où l’on sait que le buteur français est indispensable aux Merengue. Mais pour Carlo Ancelotti, un véritable casse-tête dans le management et dans la répartition du temps de jeu va se poser. Et pour cause, l’ancien entraîneur de Chelsea va être contraint de sacrifier Valverde ou Rodrygo afin de refaire une place à Karim Benzema, ce qui n’est pas simple au vu du rendement exceptionnel des deux joueurs depuis trois matchs. A ce jour, Carlo Ancelotti n’a pas encore tranché au sujet de son équipe-type et ignore qui il devra sacrifier. De plus, la blessure de Karim Benzema a permis à Carlo Ancelotti de faire jouer davantage Eden Hazard et Marco Asensio, sans pour autant en faire des titulaires. Avec le retour de Benzema, l’un des deux va de nouveau voir son temps de jeu s’écrouler. Autant dire que l’important retour du buteur français va causer bien des maux de tête au staff du Real Madrid dans les semaines à venir bien que du côté de Santiago Bernabeu, on se réjouisse du come-back du probable futur Ballon d’Or.