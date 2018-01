Esp : Benzema furieux à Madrid ? Zidane riposte

Dans : Liga, Ligue 1.

Même si le Real Madrid a dominé Valence samedi, une scène a mis en alerte les supporters et les journalistes. En effet, au moment de céder sa place à Marco Asensio à un quart d'heure de le fin, Karim Benzema n'a pas masqué sa colère, l'attaquant français des Merengue allant même jusqu'à balancer de rage sa veste de survêtement vers le banc de touche, une scène qui a évidement été filmée sous tous les angles par la télévision espagnole. Après la rencontre, Zinedine Zidane a inévitablement été interrogé sur cette séquence et sur la réaction de Karim Benzema.

Et Zizou a tenu à dédramatiser tout cela. « Tous les joueurs sont contrariés quand ils sont remplacés, mais ça n'a pas d'importance. Ce qui est important c'est le résultat. Et Karim est content, comme moi et comme nous tous », a lancé, avec un grand sourire, l'entraîneur français du Real Madrid, lequel sait très bien que le cas de Karim Benzema suscite de nombreuses polémiques chez les supporters des Merengue, mais également au sein de la presse sportive où l'attaquant tricolore ne fait plus du tout l'unanimité. Mais au moins l'ancien lyonnais sait qu'il peut compter sur le soutien de Zinedine Zidane.