Esp : Benzema condamné à l'exploit pour faire pleurer Messi

Même si le Barça joue mal, le Barça a gagné samedi soir contre la Real Sociedad grâce à un penalty de Messi. Dans la course au Pichichi, Benzema semble être définitivement distancé.

S’il termine meilleur buteur de Liga cette saison, Lionel Messi entrera un peu plus dans l’histoire du Championnat d’Espagne puisqu’il s’agira de son septième Pichichi, soit un de plus que le légendaire Telmo Zarra, attaquant espagnol de l’Athletic Bilbao dans les années 50. A ce stade de la saison, seul Karim Benzema peut encore empêcher Lionel Messi de s’emparer de ce record, l’attaquant français du Real Madrid pointant tout de même à six buts de la star argentine du FC Barcelone (19 buts contre 13) alors que Messi a manqué plusieurs matchs en début de saison en raison de sa blessure au pied puis aux adducteurs.

Sachant qu’il reste onze matches à jouer pour le Barça et douze pour le Real Madrid, la presse sportive espagnole considère que l’affaire est entendue et que Karim Benzema ne sera pas en mesure de faire son retard sur Lionel Messi. D’autant plus que l’attaquant français des Merengue est en panne sèche ou presque, KB9 n’ayant marqué qu’un seul but en Liga depuis le début de l’année 2020, c’était le 1er février contre l’Atlético Madrid, un but en or puisqu’il avait permis au Real Madrid de gagner le derby. Depuis, Karim Benzema voit Lionel Messi s’envoler vers le titre de Pichichi, et s’il ne marque pas ce dimanche contre le Betis Séville, alors le buteur français pourrait probablement dire adieu à ce trophée en attendant la saison prochaine.