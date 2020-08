Esp : Bartomeu viré, le chantage de Messi pour rester ?

Dans : Liga.

Lionel Messi a prévenu mardi Barcelone qu'il demandait à partir. Certains pensent qu'il s'agit d'une manoeuvre pour faire démissionner Josep Maria Bartomeu.

Les supporters du FC Barcelone n’ont pas mis longtemps à s’organiser mardi lorsque le coup de tonnerre provoqué par l’annonce du départ de Lionel Messi a claqué dans le ciel catalan. Une première manifestation s’est organisée devant le siège du Barça afin de réclamer la démission immédiate de Josep Maria Bartomeu accusé d’avoir largement contribué à cette décision assumée de Lionel Messi de quitter son club de toujours. Mais pour l’instant, rien n’indique que l’homme fort du FC Barcelone va jeter l’éponge, d’autant plus que des élections sont déjà programmés début 2021. Mais une hypothèse semble sortir ce mercredi dans la presse espagnole, à savoir que si Josep Maria Bartomeu décide de démissionner immédiatement, alors Lionel Messi reviendra sur son choix.

Joan Laporta, ancien patron du Barça et ennemi juré de Bartomeu, a lancé un appel à la démission de ce dernier en expliquant que cela pourrait « laisser de l’espoir » pour Messi. Une thèse soutenue en France par Mohamed Bouhafsi. « Il faut d’abord signaler que Lionel Messi n’a pas encore quitté le FC Barcelone. Si le président démissionne, Messi pourrait rester. (...) Lionel Messi ne veut plus travailler avec le président Josep Maria Bartomeu. Il ne veut plus entendre parler de cet homme. Des élections vont avoir lieu en mars 2021, et Messi veut voir perdre Bartomeu. Il ne veut plus voir son club perdre de piètre façon a chaque fois en Ligue des Champions. Il veut retrouver un grand FC Barcelone. Et c’est pour cette raison que si rien ne change, il quitte le club », explique le journaliste de RMC. Cependant, le journaliste sud-américain qui avait révélé la semaine passée le départ imminent de Lionel Messi du Barça, trois ans après avoir été aussi l’auteur du scoop sur le départ de Neymar pour le PSG, n’étaye pas cette thèse.