Esp : Barcelone tente de désamorcer la bombe Griezmann

A la veille du déplacement à Villarreal, l'entraîneur du FC Barcelone est revenu sur le cas Antoine Griezmann. Et Quique Setien a tenté de stopper la polémique.

C’est peu dire que les deux petites minutes passées par Antoine Griezmann contre l’Atlético Madrid ont provoqué un énorme débat du côté de Barcelone. Tandis que l’entourage de l’attaquant, à commencer par son frère et son père, a crié sa colère après le choix de Quique Setien de faire entre Griezmann à la 90e face à son ancien club, les médias espagnols ont rapidement jugé que la présence du champion du monde français au FC Barcelone n’allait pas s’éterniser. Mais ce samedi, à la veille du court déplacement du Barça à Villarreal, l’entraîneur du club catalan a été interrogé sur le cas Antoine Griezmann, avec qui il devait s’expliquer cette semaine. Et Quique Setien a tenté de ramener un peu de calme et de sérénité.

Pour l’entraîneur du FC Barcelone, Antoine Griezmann n’est pas en furie dans le vestiaire, l’attaquant tricolore étant bien conscient de la concurrence. « Antoine Griezmann va bien, j'ai discuté avec lui. C’est un grand professionnel, il peut comprendre cette situation parce qu'il l'a déjà vécue auparavant. Cela ne l'affectera pas quand il rejouera. Il est très positif et on pourra compter sur lui à 100 % quand il reviendra sur les terrains. Antoine un grand joueur, très important pour le club et l'équipe. S'il joue, vous me demanderez pourquoi Ansu Fati ne joue pas. Tout le monde ne peut pas jouer et je décide en fonction de mes critères. Je prends en compte la hiérarchie, mais dans un club comme Barcelone, avec tant de grands joueurs, je ne peux pas faire jouer tout le monde. Je sais que certains d'entre eux seront en colère. C'est ma décision et je dois en assumer la responsabilité », a précisé Quique Setien afin de ne pas laisser le moindre doute sur sa détermination aux commandes du Barça, où sa position est de plus en plus fragilisée.