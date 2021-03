Esp : Barcelone remercie le PSG, tout a changé !

Dans : Liga.

Depuis sa défaite face au Paris Saint-Germain en Ligue des champions, le FC Barcelone a repris des couleurs en Liga. La leçon donnée par Mauricio Pochettino a changé la donne.

Avant son match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions face au PSG, le Barça était arrivé avec des doutes, même si le club catalan venait de coller un 5-1 au Deportivo Alaves en Liga, un match en trompe-l’oeil. Car face à Kylian Mbappé et ses coéquipiers, la formation de Ronald Koeman n’a jamais trouvé la solution, le FC Barcelone faisant presque pitié sur sa pelouse du Camp Nou. Mais après ce naufrage, l’entraîneur néerlandais a compris qu’il ne fallait pas toujours tout miser sur sa puissance de feu offensive, et le choc contre Paris a clairement poussé Koeman à tout changer dans sa tactique. Comme l’explique Lluis Miguelsanz, journaliste de Sport, le Barça peut remercier Mauricio Pochettino et ses joueurs d’avoir pointé du doigt que le schéma barcelonais n’était pas le bon. Et depuis, c’est une évidence, les Blaugrana sont mieux et cela se voit en Liga où Barcelone est revenu à cinq points de l’Atlético Madrid.

Pour le journaliste espagnol, le Barça est désormais un candidat au titre de champion d’Espagne. « Le style du Barça est devenu une réalité face à au PSG. Koeman a pris une leçon de réalisme et a constaté, encore une fois, que ce Barça n’est pas fait pour jouer avec quatre ou cinq joueurs offensifs contre un rival important (...) L’idée de tout miser sur les joueurs offensifs n'a pas fonctionné, car ce Barça prenait toujours un but de plus si l'adversaire avait de la qualité. Pour cette raison, le Barça a fait naufrage contre Séville, l'Atlético Madrid, le Real Madrid, la Juventus et le PSG. Barcelone a été incapable de battre un rival direct, et donc il est impossible que les titres arrivent. La tendance a été rompue à Séville ce week-end avec un scénario différent. Koeman a appris ce que son équipe ne peut pas faire et, après avoir parlé aux poids lourds, l’entraîneur a décidé de renforcer la défense. Et c’est ce que cela devrait être jusqu'à la fin de la saison (...) Avec ce système, ils peuvent aussi surprendre Madrid et l'Atlético, les grands rivaux pour remporter le championnat. En Ligue des champions, il est déjà trop tard, car il est pratiquement impossible pour les Blaugrana de revenir à hauteur du PSG. Mais Koeman a trouvé une clé qui pourrait conduire l'équipe vers le titre dans une année très, très difficile », explique Lluis Miguelsanz, très confiant dans le sprint final lancé en Liga.