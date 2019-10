Esp : Barcelone-Madrid inversé pour des raisons politiques ?

Dans : Liga, Foot Europeen.

C’est le 26 octobre prochain que le FC Barcelone recevra le Real Madrid au Camp Nou pour le premier Clasico de la saison 2019-2020. Mais forcément, le climat est tellement tendu actuellement en Catalogne, suite à la condamnation à de la prison ferme de militants indépendantistes, que les dirigeants de la Liga étudient la possibilité d’inverser la rencontre et de la faire jouer à Santiago-Bernabeu en attendant que le situation se calme à Barcelone.

Car depuis cette décision de justice, les manifestations, plus ou moins violentes, se multiplient et forcément du côté des autorités sportives espagnoles on craint que le Barça-Madrid du 26 octobre serve de tribune mondiale aux indépendantistes, le club catalan ayant fermement apporté son soutien aux militants condamnés. A priori, plusieurs médias annoncent que de son côté le Real Madrid a refusé d’accueillir le match aller du Clasico et demande à ce qu’on s’en tienne au calendrier initial. C’est désormais le comité des compétitions de la Fédération espagnole de football qui va devoir décider, tout cela dans une ambiance forcément extrêmement tendue.