Esp : Barcelone lui a vendu du rêve, Griezmann se réveille brutalement

Durant le dernier mercato estival, Antoine Griezmann est devenu le sixième joueur le plus cher de tous les temps dans le monde du football.

Transféré pour 120 millions d’euros de l'Atlético de Madrid au FC Barcelone, le champion du monde se situe derrière Neymar (222 ME) ou Mbappé (180 ME), mais devant Cristiano Ronaldo (117 ME) ou Pogba (105 ME). Malgré ce statut en or, le joueur de 28 ans a le plus grand mal à s’imposer chez les Blaugrana. Décalé sur le côté gauche de l’attaque catalane, l'international français n’arrive pas à fusionner avec Lionel Messi et Luis Suarez. Ce qui est problématique au Barça. Plus décisif depuis la mi-octobre, Grizi n’a marqué que quatre buts cette saison. Bien loin de ses statistiques madrilènes… De quoi donner des regrets à Eric Olhats.

« À Barcelone, il se retrouve dans une situation où il est sur un côté, avec de nouveaux repères à trouver. Si j'avais été à la charge du joueur, je ne suis pas persuadé que j'aurais été dans une attitude dithyrambique pour qu'il aille à Barcelone. Oui, à condition de jouer au poste qui te convient. C'est une chose sur laquelle je l'ai mis en garde. Mais je ne suis pas Ernesto Valverde, je ne sais pas ce qui était prévu. Ce dont je me rends compte, c'est qu'il y avait un souhait fort et récurrent de sa part de partir à Barcelone. Je suis un peu triste de cette situation. Il savait que ça allait être difficile. J'ai l'impression qu'on lui a vendu un projet où il allait occuper un poste avec ses qualités, en relation avec Messi, et que cela ne se passe pas comme prévu. Un clash avec Messi ? Connaissant Antoine, ce n'est pas dans son tempérament et sa manière d'être. La conséquence, il faudra peut-être l'établir après plutôt qu'avant. Il sera peut-être obligé de s'imposer à un autre poste, et sinon, s'il ne joue pas et qu'il ne s'épanouit pas... Quand on est joueur, on sait ce qui est envisagé derrière, avec un départ », a lâché, sur les ondes de RMC, le premier conseiller de Griezmann, qui pense donc que l’ancien de la Real Sociedad est en train de saborder sa très belle carrière, alors que l'échéance de l’Euro 2020 avec l’équipe de France approche à grands pas...