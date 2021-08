Esp : Barcelone emprunte 595 millions d'euros, c'est terrible

Dans : Liga.

La situation financière du FC Barcelone est terrible, et pour continuer à avancer Joan Laporta a pu finaliser un emprunt de 594 millions d'euros avec Goldman Sachs. Et ce n'est pas fini.

Le départ de Lionel Messi au Paris Saint-Germain l’a confirmé à la face du monde, le Barça est dans une situation comptable critique. Joan Laporta ne l’a pas masqué, lorsqu’il a repris les commandes du club catalan en début d’année, il a découvert un trou phénoménal dans les caisses, et l’heure est grave chez les Blaugrana. Contraint de laisser partir la Pulga, dont le statut financier n’est plus acceptable pour le FC Barcelone, le Barça a même bataillé dur pour faire enregistrer les contrats de Memphis Depay et Eric Garcia par la Liga. C’est dans ce contexte, et face à cette situation gravissime, que les dirigeants du club espagnol ont négocié Goldman Sachs un crédit de 595 millions d’euros sur 10 ans à un taux de 1,98%. Plus précisément, le Barça emprunte 455 millions d’euros et renégocie une dette antérieure de 140 millions d’euros. Et Joan Laporta dispose également de la possibilité d’ajouter 70 millions au cas où le club en aurait besoin.

Barcelone va aussi emprunter pour le futur Camp Nou

Autre dossier épineux pour le président du FC Barcelone, le financement d’Espai Barça, l’énorme projet du club catalan qui passe notamment par la construction d’un nouveau Camp Nou de 105.000 places. Pour financer cette opération, qui n’est pas remise en cause, même si un nouveau plan est en cours de réalisation, Barcelone réalisera un autre accord de financement avec toujours le souhait de commencer les travaux à la fin de la saison 2021-2022. Même si tout cela n’est pas vraiment rassurant, les dirigeants du FC Barça font remarquer que le soutien de Goldman Sachs confirme que le FC Barcelone est une marque qui compte sur la planète et que sa longue histoire a une vraie valeur.