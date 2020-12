Esp : Barcelone chasse la taupe, Koeman en furie

Dans : Liga.

La saison dernière, Riqui Puig a été lancé dans le grand bain de la Liga par Quique Setien au FC Barcelone.

Très rapidement, le milieu de terrain de 21 ans s’était imposé comme un joueur important dans la rotation du Barça. Joueur très technique au petit gabarit, l’Espagnol formé à la Masia a fait sensation auprès des supporters et a gagné le respect de ses coéquipiers. Mais la venue de Ronald Koeman sur le banc du FC Barcelone cet été a totalement freiné la montée en puissance de Riqui Puig, dans la mesure où le Néerlandais a rapidement fait savoir au Catalan qu’il ne comptait pas sur lui. En début de saison, l’ex-sélectionneur des Pays-Bas confiait notamment à Puig qu’il pouvait trouver un nouveau club, sans quoi il évoluerait avec l’équipe réserve du FC Barcelone.

Dans son édition du jour, le quotidien El Pais révèle que Ronald Koeman a été plus loin puisque le Néerlandais a tout simplement humilié publiquement Riqui Puig dans le vestiaire du Barça. Réputées très difficiles, les relations entre les deux hommes sont en effet particulièrement tendues. Et pour preuve, Ronald Koeman aurait lancé « tu es une taupe » à Riqui Puig en marge du Trophée Gamper en septembre dernier, un tournoi de pré-saison organisé chaque année par le vice-champion d’Espagne en titre. Des accusations rendues publiques qui ne manqueront pas de faire réagir les Socios, dont la plupart sont assez hostiles à Ronald Koeman, lequel tâtonne depuis son arrivée à Barcelone, et qui figure à une pitoyable 9e place. Nul doute que ce n’est pas la révélation de cette affaire par la presse espagnole qui contribuera à remonter la cote du Néerlandais en Catalogne…