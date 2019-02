Esp : Barcelone avantagé en Liga, le Real Madrid hurle au scandale

Dans : Liga, Foot Europeen.

La semaine qui se profile s’annonce excitante pour les fans du championnat espagnol. Et pour cause, Barcelone et le Real Madrid vont s’affronter à deux reprises : mercredi en demi-finale retour de la Coupe du Roi (1-1 à l’aller) puis samedi prochain en Liga. Mais avant ces deux rendez-vous, le Real Madrid doit négocier un match important à Levante ce dimanche soir… tandis que le Barça a eu le luxe de jouer samedi. Une décision en faveur du Barça qui ne passe pas du côté de la capitale espagnole.

En conférence de presse, le coach madrilène Santiago Solari a déploré un manque d’équité, le Barça bénéficiant de 24 heures de récupération de plus en vue du match de mercredi. « Le calendrier est hilarant… Le choix de la Liga est curieux. Cela nous fait beaucoup rire (ironie). Mais comme nous n'avons pas choisi cette situation, à savoir jouer dans des conditions inégales, nous choisissons de prendre tout cela comme un défi encore plus grand » a poursuivi un Santiago Solari très agacé, mais assez classe dans ses déclarations. Difficile de lui donner tort sur ce coup-là, même si les diffuseurs TV sont évidemment bien contents de voir le Real Madrid et le Barcelone ne pas jouer en même temps ce week-end…