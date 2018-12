Esp : Avec ou sans Cristiano Ronaldo, le Real est au-dessus du lot

Dans : Liga, Foot Europeen.

Seulement quatrième de Liga, à cinq points du leader barcelonais avant la 16e journée, le Real Madrid réalise une première partie de saison mitigée.

Les Merengue ont réussi à limiter la casse au niveau des résultats, mais dans le jeu, le vainqueur des trois dernières Ligue des Champions n’y arrive pas. Pour beaucoup d’observateurs, l’explication est très simple, la Maison Blanche souffre du départ de Cristiano Ronaldo. D’ailleurs, le vestiaire ne s’en cache pas. Le Brésilien Marcelo est le premier à reconnaître le vide laissé par l’attaquant portugais, tout en assurant que le Real reste une formation redoutable.

« C'est un joueur qui, en plus d'avoir été mon coéquipier, est mon ami. Et c'est aussi l'ami de Sergio Ramos, de Luka Modric... C'est évident que si le meilleur joueur du monde n'est plus dans ton équipe, il te manque, a expliqué le latéral gauche à Club Del Deportista. Mais cela ne veut pas non plus dire que nous n'avons pas les meilleurs joueurs du monde à chaque poste. N'importe quelle équipe voudrait avoir Cristiano, mais le Real Madrid est et restera le Real Madrid, alors que les joueurs ne font que passer. » De son côté, Marcelo assure qu'il n'envisage pas un départ malgré les rumeurs qui l'envoient à la Juventus Turin avec CR7.