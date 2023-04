Esp : Après le Real, Benzema a une piste et ce n'est pas l'OL

Dans : Liga.

Par Adrien Barbet

Après avoir recruté Cristiano Ronaldo en début d'année, l'Arabie saoudite ne compte pas freiner son ascension dans le football mondial et rêve d'attirer Karim Benzema. Si le Français a pour le moment refusé l'offre du Moyen-Orient, il pourrait prochainement se laisser tenter pour y terminer sa carrière.

Récent vainqueur de la Ligue des Champions et surtout du ballon d'or, Benzema continue d'écrire sa formidable histoire avec le Real Madrid. Une histoire qui pourrait bientôt prendre fin puisqu'à 35 ans, l'ancien attaquant de l'OL est en fin de contrat en juin prochain avec les Merengues. La question de sa prolongation n'est pas encore réglée et le club de la Maison Blanche se questionne encore sur l'avenir du Français. Face à la durée des négociations, l'Arabie saoudite souhaite en profiter pour convaincre l'ancien buteur de l'équipe de France (97 sélections) de tourner définitivement la page avec le Real Madrid et rejoindre une formation saoudienne. Une offre refusée pour le moment par le joueur formé à Bron qui souhaite poursuivre avec le club de la capitale espagnole une quinzième saison, avant de profiter d'une fin de carrière bien méritée.

Benzema veut continuer au Real jusqu'en 2024

Selon les informations de Marca, le Real Madrid réfléchit à offrir une année supplémentaire à Benzema, notamment grâce à son statut dans le club ainsi que sa bonne saison 2022/2023. L'Arabie saoudite veut utiliser cette prolongation pour faire un deal avec KB9. En 2024, lorsqu'il quittera le Real Madrid, il s'engagera en Arabie saoudite pour un gros salaire avec en plus, l'opportunité de créer une académie qui portera son nom pour développer le football dans le pays du Golfe. Le Français est lui persuadé qu'il peut encore apporter quelque chose au Real Madrid.

Aulas et l'OL encore snobés

Auteur de 25 buts et 6 passes décisives délivrées en 32 matchs disputés, Karim Benzema est encore une fois, le leader offensif de son club avec qui il espère pouvoir remporter une nouvelle Ligue des Champions avant de peut-être, terminer sa carrière en compagnie de son ancien coéquipier CR7 en Arabie saoudite. En tout cas, l'Olympique Lyonnais est bien loin de ses préoccupations. Jean-Michel Aulas a pendant longtemps annoncé qu'il rêvait de faire revenir KB9 à Lyon pour y terminer sa carrière. Mais là encore, l'offre de l'OL risque d'être bien peu convaincante pour un joueur encore indispensable à Madrid, et qui pourrait terminer son aventure dans le football par un dernier contrat très lucratif.