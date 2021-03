Esp : Alaba et le Real Madrid, un faux accord ?

Dans : Liga.

Libre en juin, David Alaba est ciblé par le PSG, mais c’est plus que jamais le Real Madrid qui tient la corde pour recruter le défenseur du Bayern Munich.

Quel sera le prochain club du très courtisé David Alaba ? La question se pose depuis que le défenseur autrichien a confirmé en conférence de presse l’imminence de son départ du Bayern Munich. Libre au mois de juin, David Alaba va bel et bien faire ses valises, 12 ans après son arrivée en Bavière. Logiquement, l’Europe se bouscule pour accueillir celui qui a été formé au poste de latéral gauche, qui excelle désormais en défense centrale et qui souhaiterait évoluer au milieu de terrain à l’avenir. Le PSG a manifesté son intérêt, au même titre que Manchester City, le FC Barcelone ou encore le Real Madrid. Et à en croire les informations de Fabrizio Romano, c’est justement le club dont Zinedine Zidane est l’entraîneur qui a l’avantage dans le dossier Alaba.

Le journaliste croit savoir qu’un accord financier a été trouvé entre le Real Madrid et David Alaba pour un contrat jusqu’en 2025 avec un salaire annuel estimé à 12 ME. Le dossier est toutefois loin d’être ficelé, à en croire son agent Pini Zahavi. Dans les colonnes de Kicker, le célèbre agent de joueur, qui était notamment impliqué dans le transfert du siècle de Neymar au PSG en 2017, a laissé la porte ouverte aux autres clubs intéressés tels que Paris ou Barcelone. « Nous parlons toujours à d'autres clubs. David doit choisir qui va remporter la course » a indiqué l’agent israélien, histoire de relancer le suspense à un moment où les dés semblaient jetés. Le Real Madrid, qui pourrait bien laisser filer Sergio Ramos gratuitement pour tout miser sur David Alaba, devra donc encore patienter avant de crier victoire tandis que le PSG peut encore croire en ses chances.