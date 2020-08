LdC : L'effrayant chiffre qui ridiculise Luis Suarez et le Barça

Dans : Ligue des Champions.

Même s'il a marqué contre le Bayern Munich, Luis Suarez est passé, comme l'ensemble de ses coéquipiers, à côté du match. L'attaquant du Barça a rendu une statistique effroyable.

Fidèle à ses habitudes, Luis Suarez a collé quelques petits coups discret contre le Bayern Munich, et l’attaquant uruguayen a même renoué avec le chemin du but, ce qui ne lui était pas arrivé depuis pas mal de temps avec le FC Barcelone. Apparu de plus en plus agacé au fil des minutes et du scénario catastrophe qui se profilait, Luis Suarez ne sera pas calmé ce samedi par la lecture d'une statistique dévoilée par la presse espagnole le concernant. En effet, le joueur du Barça a effectué 24 passes durant le quart de finale de la Ligue des champions contre le Bayern, dont 22 ont été réussies. Jusque-là rien de trop anormal, sauf que sur ces 22 passes réussies, 9 l’ont été lors sur les coup d’envoi du match et des huit buts du Bayern Munich, soit 40,1% des passes réussies. Et pour le reste, ces passent sont essentiellement vers l'arrière et pas vers l'avant. De quoi promettre un avenir compliqué pour Luis Suarez à Barcelone.