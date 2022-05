Esp : 8 idées pour oublier Mbappé, le Real en folie

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Kylian Mbappé a officiellement prolongé de trois ans en faveur du PSG mais le Real Madrid n’a pas abandonné l’idée de se renforcer au mercato.

Malgré le fiasco Kylian Mbappé, le Real Madrid a toujours l’intention de se renforcer en recrutant un ou deux joueurs offensifs lors du mercato estival. Qui accompagnera Karim Benzema et Vinicius Junior sur le front de l’attaque madrilène la saison prochaine ? A en croire les informations du site Defensa Central, l’état-major merengue s’intéresse à huit joueurs pour compenser le transfert avorté de Kylian Mbappé. Lié au Real Madrid depuis plusieurs années, Harry Kane est une nouvelle fois cité comme un potentiel renfort du côté de la capitale espagnole. Mais l’international anglais est sous contrat avec Tottenham jusqu’en juin 2024 et la qualification des Spurs pour la prochaine édition de la Ligue des Champions ne laisse pas vraiment penser à un départ imminent pour Harry Kane. Son profil semble surtout assez peu complémentaire de celui de Karim Benzema, raison pour laquelle le Real Madrid explore des pistes de joueurs plus rapides à l’instar de Rafael Leao.

Le Real Madrid oublie Mbappé et s'active au mercato

Pisté par le PSG ou encore Manchester City, l’attaquant de l’AC Milan intéresse aussi le Real Madrid. Le dossier reste indécis en raison de la vente imminente du club lombard, qui réclame par ailleurs une indemnité de transfert copieuse pour le Portugais, valorisé à hauteur de 150 millions d’euros. Trois joueurs bien plus abordables financièrement sont également surveillés par le Real Madrid selon le média espagnol : Sadio Mané, Mohamed Salah (Liverpool) et Robert Lewandowski (Bayern Munich). Mais dans ces trois dossiers, le Real s’y prend un peu tard car le Sénégalais est plus proche du Bayern, l’Egyptien a de grandes chances de prolonger à Liverpool et le Polonais est annoncé avec insistance du côté du FC Barcelone. En fin de contrat dans un an avec le Bayern, Serge Gnabry est aussi une piste creusée par le Real Madrid. Enfin, le club merengue s’intéresse à la sensation Christopher Nkunku, élu meilleur joueur de Bundesliga cette saison ainsi qu’à l’international brésilien Richarlison, qui aimerait passer un cap alors qu’il évolue toujours à Everton. On l’aura bien compris, les pistes ne manquent pas pour le Real Madrid lors de ce mercato. Il y a de quoi faire oublier Kylian Mbappé, reste simplement à voir qui rejoindra la capitale espagnole cet été.