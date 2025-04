Esp ‍: 6 matchs de suspension pour Rudiger

Très agressif envers l'arbitre en finale de la coupe du Roi samedi, Antonio Rudiger risquait gros avec notamment un jet de glace sur l'officiel dans les dernières minutes. Finalement, le défenseur du Real Madrid a écopé de six matchs de suspension ce mardi soir. Une sanction qui ne sera pas trop dure à supporter pour l'Allemand, opéré du genou et forfait pour cette fin de saison en Liga. Il espère toutefois revenir pour le Mondial des clubs ainsi qu'en Ligue des Nations pour le final four à domicile avec l'Allemagne.

Antonio Rudiger has been given a six-match ban for throwing an object at referee Ricardo de Burgos Bengoetxea during his side’s 3-2 Copa del Rey final defeat by Barcelona — but his Real Madrid team-mate Jude Bellingham will not serve a suspension after being shown a red card… pic.twitter.com/0eOIIfvKHp