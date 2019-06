Esp : 455ME et 14 départs, l'incroyable mercato de Zidane à Madrid !

Dans : Liga, Mercato.

Revenu à la sortie de l'hiver sur le banc du Real Madrid, Zinedine Zidane n'a pas réalisé des miracles avec son effectif, mais le technicien français a eu un peu de temps pour faire un état des lieux. Et désormais l'heure est aux mouvements au sein du groupe madrilène. Car si les Merengue s'apprêtent à vendre des joueurs, c'est pour mieux se renforcer et offrir à Zinedine Zidane les renforts qu'il exige pour relancer son équipe. Ce dimanche, le quotidien AS fait le bilan des opérations souhaitées par Zizou et sur la facture que devra régler le Real Madrid s'il veut parvenir à combler les désirs de son entraîneur.

Florentino Perez peut préparer son chéquier car l'enveloppe gonfle, et cela même si Zinedine Zidane veut tailler à la hache dans un groupe surdimensionné. « Le Real Madrid a prévu un mercato estival avec 455ME de signatures car Zidane souhaite avoir Paul Pogba, le joueur Français coûte 150 millions d’euros, un investissement qui viendrait s’ajouter à ceux déjà prévus de Hazard (100ME), Jovic (60ME), Militao (50ME), Mendy (50ME) et Rodrygo (45ME). Si Paul Pogba ne vient pas lors de ce mercato, l'objectif est de faire venir Eriksen. Le joueur danois de Tottenham est évalué à 80 ME », détaille le média madrilène, qui explique qu’en contrepartie le Real Madrid pourrait autoriser 14 joueurs à partir lors de ce même mercato, Zizou ayant déjà distribué des bons de sortie.