Esp : 425 millions en stock, le Real va plier le mercato

Par Corentin Facy

Cet été, comme lors des précédents mercatos, le Real Madrid a été plutôt discret avec seulement deux recrues.

Certes, le Real Madrid a cassé sa tirelire pour s’attacher les services d’Aurélien Tchouaméni en provenance de l’AS Monaco. Pour le reste en revanche, le club madrilène a été très raisonnable avec uniquement la signature d’Antonio Rüdiger, libre de tout contrat après son refus de prolonger à Chelsea. Dans les prochains mois, le Real Madrid, qui n’a pas réussi à mettre le grappin sur Kylian Mbappé ni sur Erling Haaland, pourrait faire quelques folies. Et pour cause, à en croire les informations obtenues par le journal AS, le champion d’Espagne en titre dispose de liquidités lui permettant de faire quelques folies. En effet, l’argent ne sera pas un problème au Real Madrid puisque le journal madrilène détaille que le Real a actuellement 425 millions d’euros à disposition. Une somme qui va encore grossir dans les semaines à venir.

Un mercato XXL au Real l'été prochain ?

Effectivement, le Real Madrid a d’ores et déjà prévu de se séparer de plusieurs joueurs tels que Mariano Diaz ou encore Marco Asensio, ce qui va faire baisser la masse salariale du club. Une excellente nouvelle pour les supporters du Real Madrid ainsi que pour Florentino Pérez, lequel a l’intention de profiter de sa bonne gestion sur les années précédentes et de cet argent à disposition pour continuer de rajeunir l’effectif du Real Madrid et monter une équipe ultra-compétitive pour les années à venir. Après avoir misé avec succès sur Camavinga, Tchouaméni, Vinicius ou encore Rodrygo, le Real verrait d’un très bon œil les signatures de Jude Belligham (Borussia Dortmund) ou encore Endrick (Palmeiras). Le rêve du club merengue est également d’enrôler Erling Haaland mais à court terme, il sera beaucoup plus difficile de recruter l’avant-centre de Manchester City. Tout comme il apparaît désormais illusoire de voir Kylian Mbappé débarquer au Real, où les supporters ne le portent plus vraiment dans leur cœur. Quoi qu’il en soit, le champion d’Espagne a de l’argent comme rarement et compte bien en profiter pour faire rêver ses supporters…