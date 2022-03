Esp : 350 millions pour Haaland, le Real lance l’assaut

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

En plus de Kylian Mbappé, le Real Madrid souhaiterait bel et bien s’attacher les services d’Erling Haaland lors du prochain mercato.

Très calme durant plusieurs années sur le marché des transferts, le Real Madrid pourrait bien faire sauter la banque cet été. On le sait, la priorité de Florentino Pérez se nomme Kylian Mbappé, en fin de contrat avec le PSG à la fin de la saison. Mais à en croire les informations de Marca, le Real Madrid vise un fracassant coup double en recrutant Erling Haaland en plus de l’attaquant du Paris Saint-Germain. Le journal espagnol, qui considère la signature de Mbappé au Real Madrid comme acquise, affirme que Florentino Pérez va maintenant s’attaquer au cas d’Erling Haaland. D’autant plus que le FC Barcelone, confronté à une situation économique désastreuse après les signatures d’Aubameyang, Torres ou encore Traoré, serait désormais hors course.

📁🇳🇴CARPETA HAALAND, informa @jpedrerol



👉"El Madrid está pidiendo informes. Preocupan las lesiones".



👉"Espero saber esta semana si van a por Haaland".



👉"El Real Madrid sabe que él quiere venir".



👉"Que llegue Mbappé no preocupa al noruego".https://t.co/uy59B6tvAR pic.twitter.com/QN2DGncTcb — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 15, 2022

Haaland privilégie le Real Madrid à Manchester City

Barcelone n’est pas une menace sérieuse aux yeux du Real Madrid, qui craint cependant la concurrence de Manchester City dans le dossier Erling Haaland. Et pour cause, Florentino Pérez et les dirigeants merengue ne sont pas sans savoir que l’attaquant norvégien est l’une des priorités de Pep Guardiola. Mais le Real Madrid a les moyens de ses ambitions, alors que le coût total de ce dossier s’élèverait environ à 350 millions d’euros entre le montant du transfert, les commissions pour Mino Raiola ainsi que pour le père du joueur et bien sûr pour le salaire sur six ans d’Erling Haaland. Dans le dossier de l’attaquant du Borussia Dortmund, une information complémentaire a été glissée par le journaliste Josep Pedrerol, qui croit savoir que pour l’heure, Erling Haaland privilégie le Real Madrid à Manchester City. Et cela alors même qu’il y a quelques semaines, les médias espagnols s’accordaient pour dire qu’il était improbable de voir Haaland signer dans le même club que Kylian Mbappé…