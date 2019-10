Esg : Zidane remplacé par Mourinho ? La pression monte !

Dans : Liga, Foot Europeen.

Le Real Madrid jouera un match important mardi soir à Istanbul en Ligue des champions, puisque les Merengue sont actuellement derniers de leur poule, et une défaite face à Galatasaray pourrait compliquer la qualification des Madrilènes, même s’il restera tout de même trois rencontres à disputer. Mais la pression est tout de même colossale sur les épaules de Zinedine Zidane, la défaite de samedi à Majorque ayant permis au FC Barcelone de repasser devant son rival éternel.

Et ce lundi, El Mundo affirme que l’entraîneur français joue probablement sa tête en Turquie, et que deux candidats sont déjà prêts à débarquer au Real Madrid si Florentino Perez se séparait dans les prochains jours de Zizou. Le favori du quotidien généraliste espagnol est José Mourinho, dont Jean-Michel Aulas a dit la semaine passée que ce dernier lui avait dit qu’il connaissait son futur club. Cependant, le Special One ne serait pas le seul en course si Zinedine Zidane quitte son poste à la Maison blanche. En effet, le nom de Massimiliano Allegri revient également avec insistance ces derniers jours.