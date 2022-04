Eric Abidal, des révélations qui font très mal

Dans : Liga.

Par Claude Dautel

Souffrant d'une grave maladie au foie, Eric Abidal a subi une greffe en Espagne il y a bientôt 10 ans. Mais selon les médias espagnols, l'ancien joueur du Barça pourrait avoir menti sur le donneur avec la complicité de dirigeants du FC Barcelone.

En 2012, souffrant d’une maladie très grave, Eric Abidal avait été obligé de subir une greffe du foie, l’ancien footballeur expliquant à l’époque que c’est un de ses cousins qui s’était porté candidat pour lui donner une partie de son organe. Grâce à cela, Eric Abidal avait été opéré en urgence, et surtout avant des gens qui sont placés sur une liste d’attente afin de trouver un foie « compatible » pour une greffe. Cependant, très vite des rumeurs ont circulé sur le fait que les dirigeants du Barça auraient « inventé » cette histoire de don fait par un cousin, et qu’en fait il y aurait eu paiement pour « acheter » un organe, ce qui est strictement interdit par la loi.

D'anciens dirigeants du FC Barcelone impliqués dans cette sale affaire ?

EXCLUSIVA | Toxicología no halla evidencias de que Abidal y su supuesto primo sean realmente familia

Et ce lundi, le journal El Confidencial affirme que l’Institut National de Toxicologie, qui dépend du ministère espagnol de la justice, n’a trouvé aucune preuve scientifique qu’Eric Abidal et la personne qui aurait donné une partie de son foie, soit de la même famille. Les analyses seraient formelles et iraient dans le même sens que des écoutes téléphoniques réalisées par la police, dans lesquelles on entend Sandro Rosell, ancien président du FC Barcelone, et Juanjo Castillo, ancien directeur général du Barça, discuter de ce dossier en expliquant qu’ils avaient « acheté un foie » et que l’histoire du cousin d’Abidal était « une invention. » De son côté, Eric Abidal, désormais consultant sur Canal+, a toujours affirmé ne rien savoir et croire en la version qui lui avait été donnée au moment de l'intervention chirurgicale.