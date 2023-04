Entre Benzema et le Real, c’est bientôt fini

En fin de contrat au Real Madrid, Karim Benzema ne devrait pas bouger cet été. L’attaquant madrilène va profiter d’une clause non-officielle pour prolonger d’une année supplémentaire. Mais le Français ne se fait pas d’illusions et sait qu’il s’agira de sa dernière saison chez les Merengue.

Le dossier n’inquiète absolument pas Carlo Ancelotti. Alors que le contrat de Karim Benzema expire en juin, l’entraîneur du Real Madrid assure que le Français fera toujours partie de l’effectif la saison prochaine. A croire que le coach italien possède une information qui n’a pas encore été officialisée. Peut-être celle révélée par le quotidien As ce mercredi. En effet, le média madrilène confirme que le capitaine de la Maison Blanche a bien prolongé jusqu’en 2024.

183—Cristiano Ronaldo

177—Iker Casillas

163—Lionel Messi

151—Xavi

150—Karim Benzema



Benzema becomes just the fifth player to make 150 Champions League appearances 🌟 pic.twitter.com/hRVm3xT4dh