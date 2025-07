Endrick vs Militao, le Real Madrid se déchire

Dans : Liga.

Par Nathan Hanini

Après une saison cauchemardesque, le Real Madrid doit entamer sa reconstruction sous la houlette de Xabi Alonso. Le technicien espagnol a fort à faire après la Coupe du monde des clubs. La presse espagnole scrute les moindres faits et gestes des joueurs, même pendant les mariages.

La reprise va être animée du côté de Valdebebas pour le Real Madrid. Le club de la capitale espagnole sort d’une saison sans trophée majeur avec un jeu très critiqué. Par conséquent, Carlo Ancelotti a quitté le club, direction le Brésil et Xabi Alonso est arrivé en provenance de Leverkusen. Le technicien espagnol a du pain sur la planche surtout après la débâcle en demi-finale de la Coupe du monde des clubs. Les moindres faits et gestes des joueurs madrilènes sont analysés par la presse espagnole montrant la pression qui repose sur la Maison Blanche. L’ambiance au sein du vestiaire n’est pas au beau fixe et le dernier événement en date ne semble pas atténuer la situation.

Vinicius et Rodrygo préfèrent Militao

Endrick got married today. 💍 pic.twitter.com/wX58dbl9La — Madrid Zone (@theMadridZone) July 18, 2025

Le média espagnol Don Ballon dévoile que deux joueurs de l’effectif se sont mariés cet été. Seul hic dans cette histoire, les dates des deux mariages étaient les mêmes. Tout d’abord, c’est le jeune brésilien Endrick qui a célébré son union du côté de Madrid. Mais également le défenseur Eder Militao. Aucun souci à signaler de ce côté, mais le média Don Ballon révèle que Vinicius et Rodrygo n’ont pas assisté à la réception d’Endrick, préférant rejoindre leur confrère plus expérimenté. Contrairement au reste de l’effectif. Le média espagnol confirme par ce genre d'exemples les scissions dans le vestiaire de Xabi Alonso. Cela va de pair avec les demandes de Vinicius concernant son salaire inférieur à celui de Kylian Mbappé, signe que cela secoue beaucoup au sein de la Casa Blanca. De son côté Rodrygo n’entre plus vraiment dans les plans du club de la capitale espagnole et pourrait rejoindre l’Angleterre dans les prochaines semaines.