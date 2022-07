Eden Hazard viré au mercato, Madrid va frapper

Dans : Liga.

Par Hadrien Rivayrand

Eden Hazard ne connait pas l'aventure souhaitée depuis son arrivée au Real Madrid. Carlo Ancelotti n'est d'ailleurs pas opposé à une vente du Belge en cas d'offre satisfaisante.

Depuis son arrivée au Real Madrid en 2019 contre la somme de 100 millions, Eden Hazard n'y arrive pas. Auteur de seulement 66 matchs toutes compétitions confondues, l'ancien de Chelsea perd de plus en plus de crédit aux yeux de la direction madrilène. Officiellement, Eden Hazard a toujours clamé son désir de continuer l'aventure au Real Madrid lors des prochaines saisons, désireux de montrer son vrai visage. Oui mais voilà, les champions d'Europe ne sont pas contre l'idée d'un départ concernant Hazard, qui sera en fin de contrat en 2024 et qui perd de la valeur de mois en mois. Selon Transfermarkt, le joueur de 31 ans est d'ailleurs estimé à 12 millions d'euros seulement...

Le Real Madrid ne veut plus d'Hazard

🔴 Eden Hazard a été placé sur le marché des transferts !



Carlo Ancelotti a donné son accord à sa vente si des offres arrivent.



Ces dernières heures, le média Relevo, via Sergio Santos, annonce que Carlo Ancelotti n'est plus opposé au départ d'Hazard lors du mercato. Et pour se débarrasser du Belge, le Real Madrid est prêt à attendre les derniers jours du mercato si nécessaire. S'il a toujours la cote en Premier League, tout porte à croire qu'Eden Hazard devra revoir ses exigences à la baisse en cas de départ du Real Madrid. Dans la capitale espagnole, l'ancien Lillois touche un salaire astronomique de plus de 16 millions d'euros par saison. Peu de clubs peuvent se permettre de s'aligner sur un tel montant, qui plus est pour un joueur très souvent blessé depuis quelques années. La saison passée avec le Real Madrid, Hazard avait pris part à 23 rencontres, pour seulement 1 but et 2 passes décisives. Heureusement pour lui, ses coéquipiers ont réussi à glaner une nouvelle Ligue des champions, qui comptera dans son palmarès. A l'approche de la Coupe du monde au Qatar, Eden Hazard va très certainement devoir faire un choix fort pour relancer ou non sa carrière.