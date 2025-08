Dumfries au Barça, Yamal a dit non

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

De plus en plus influent au FC Barcelone, Lamine Yamal a son mot à dire sur certaines décisions importantes. L’ailier espagnol s’est effectivement opposé au départ de son ami Hector Fort, empêchant ainsi l’arrivée du latéral droit Denzel Dumfries en provenance de l’Inter Milan.

Les étés se suivent et se ressemblent au FC Barcelone. Une fois de plus, le club catalan peine à respecter le fair-play financier de la Liga. Le champion d’Espagne a besoin de vendre et d’alléger sa masse salariale. Dans l’idéal, le directeur sportif Deco souhaite évidemment conserver les cadres et pousser les indésirables vers la sortie. C’est pourquoi la presse locale annonçait Hector Fort sur le départ en début de semaine.

Yamal la joue comme Messi

Rien d’étonnant dans la mesure où le latéral droit de 19 ans n’a que très peu joué la saison dernière. Son concurrent Jules Koundé ne l’a laissé apparaître qu’à 20 reprises toutes compétitions confondues. Et pour ne rien arranger, l’entraîneur Hansi Flick a également remarqué la polyvalence du défenseur central Eric Garcia, lui aussi capable d’évoluer sur le côté droit. A un an de la fin de son contrat, et même si le Barça croit toujours en son potentiel, Hector Fort semblait condamné à faire ses valises. Du moins jusqu’à l’intervention d’un certain Lamine Yamal.

🚨🇳🇱 €25m release clause into Denzel Dumfries’ contract at Inter has now officially expired. pic.twitter.com/A3OOa6NLQX — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 1, 2025

D’après le média Don Balon, l’ailier du FC Barcelone, de plus en plus conscient de son influence en interne, s’est opposé au départ du jeune Blaugrana, un de ses meilleurs amis dans le vestiaire. Il faut croire que son veto a été efficace puisque le transfert d’Hector Fort ne serait plus d’actualité. Ce rebondissement expliquerait pourquoi le Barça a laissé filer l’opportunité de s’offrir le latéral droit de l’Inter Milan Denzel Dumfries, dont la clause libératoire à 25 millions d’euros a expiré jeudi. Après cet épisode, Lamine Yamal, déjà soupçonné d'être à l'origine de la piste Nico Williams, est de nouveau comparé à Lionel Messi pour sa tendance à militer en faveur de ses amis.