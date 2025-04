Dugarry demande la fin de la mafia Real Madrid

Dans : Liga.

Le Real Madrid a perdu la finale de la Coupe du Roi face au Barça samedi dernier. L'attitude du club merengue avant, pendant et après la rencontre est déplorée par de nombreux observateurs.

Les tensions sont nombreuses au Real Madrid depuis quelque temps et la récente défaite en finale de la Coupe du Roi face au Barça n'a rien arrangé. Surtout que les Madrilènes semblent avoir perdu le fil du bon sens. Avant d'affronter les Catalans, le Real Madrid a en effet mis une pression XXL sur les arbitres de la rencontre. Pendant et après le Clasico, l'attitude des joueurs et du staff merengue a ensuite fait débat. Antonio Rudiger a notamment jeté un objet en direction de l'homme au sifflet. Pour Christophe Dugarry, le Real Madrid a fait honte au football et mérite une sanction exemplaire.

Dugarry a la nausée

Sur l'antenne de RMC, le consultant a en effet poussé un énorme coup de gueule contre le Real Madrid et ses méthodes agressives envers les arbitres : « Où est le devoir d'exemplarité que doit avoir le club le plus titré au monde ? Le message envoyé est dévastateur pour le football amateur. (...) Comment les bénévoles du monde entier vont faire ? Je suis choqué. Il faut que les instances sanctionnent très lourdement le Real Madrid. S'ils ne le font pas, ce sera une catastrophe et les gens vont se détourner du football. C'est une honte absolue. J'ai été choqué des coups de pression, de la calomnie, de la mauvaise foi. Ce qu'ont fait les dirigeants avant le match est à la limite des méthodes de voyous, de mafieux. Ils ont sciemment sali et piétiné l'image du foot. Le Real a touché le fond et beaucoup de gens vont se détourner de ce club. Je suis choqué de ce que ce grand club est devenu ». On saura dans quelques jours si le Real Madrid sera puni. Mais déjà sportivement, la saison qui va s'achever prochainement n'est pas loin d'être un énorme fiasco même si un faible espoir demeure de remporter la Liga.