Des salaires exorbitants, le Real régale ses stars

Par Hadrien Rivayrand

Le Real Madrid aura encore une fois des ambitions très élevées cette saison, peu importe la compétition. Il faut dire que l'effectif de l'écurie merengue a de quoi faire saliver la plupart des rivaux européens.

Le Real Madrid compte bien remettre les pendules à l'heure cette saison après un exercice précédent raté. S'il y a bien un joueur qui a l'envie de bien faire, c'est Kylian Mbappé. L'attaquant de l'équipe de France a très bien débuté sa saison et souhaite plus que jamais remporter la Ligue des champions dans quelques mois. Afin d'y parvenir, l'ancien du Paris Saint-Germain pourra compter sur des lieutenants de très grande qualité, comme Vinicius Jr, Jude Bellingham, Federico Valverde ou encore Trent Alexander-Arnold. Des joueurs d'un grand statut et très bien payés par le Real Madrid.

Des salaires énormes au Real Madrid, pression maximale

Ces dernières heures, les sites spécialisés Betideas et Capology data ont en effet publié les salaires que touchent les joueurs du Real Madrid. Et il apparait qu'avec plus de 11 millions d'euros de salaire annuel moyen par joueur, la Casa Blanca est loin devant les autres mastodontes d'Europe (de 60% en moyenne). Arrive ensuite le FC Barcelone avec 7,91 millions d'euros de salaire annuel moyen par joueur. Manchester City est troisième avec 7,43 millions d'euros. A noter que le PSG, qui a mis fin à sa politique des gros salaires depuis l'arrivée de Luis Enrique, est 5e de ce classement (7 millions d'euros), juste derrière le Bayern Munich (7,38 millions). Une fois de plus, le Real Madrid domine un classement en Europe. Mais les fans et observateurs du club sont toujours très exigeants. Et pas certain qu'une nouvelle saison sans trophées majeurs soit acceptée dans la capitale espagnole.