Des arbitres millionnaires, nouveau scandale en Espagne !

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Pendant que la justice espagnole tente d’éclaircir l’affaire Negreira, dans laquelle le FC Barcelone est accusé de corruption envers un ancien dirigeant des arbitres, quatre officiels sont eux aussi soupçonnés. Et pour cause, les quatre sifflets de Liga sont tous propriétaires de villas luxueuses payées en cash.

Une nouvelle affaire risque de salir l’image du football espagnol. Depuis plusieurs semaines, le FC Barcelone est soupçonné de corruption envers l’ancien vice-président des arbitres de Liga José Maria Enriquez Negreira. Et voici que la justice s’intéresse au train de vie de quatre des principaux arbitres en Espagne. Carlos Clos Gomez, Santiago Jaime Latre, Alejandro Hernandez Hernandez et José Maria Sanchez Martinez (sur la photo de l'article), choisi pour diriger la finale de la Coupe du Roi entre le Real Madrid et Osasuna samedi, se retrouvent tous dans le viseur du parquet anti-corruption.

🔴 Exclusiva | Anticorrupción estudia un informe sobre el abultado patrimonio inmobiliario de cuatro árbitros de élite



El Debate accede a los documentos donde se denuncian pagos al contado: pisos de lujo, chalets...



✍ @entrammbasaguashttps://t.co/0Kxu6sVREA — El Debate (@eldebate_com) May 4, 2023

Le média El Debate a eu accès à un récent rapport dans lequel apparaît la liste des biens des quatre arbitres. Un document suffisamment accablant pour que la justice espagnole envisage de le joindre à l’affaire Negreira. On apprend effectivement que les quatre sifflets sont propriétaires de villas luxueuses et payées sans le moindre crédit. La liste fait apparaître les sept propriétés, dont une villa de 813 m2 près de Saragosse, de Carlos Clos Gomez dont la valeur totale est estimée à plus d’un million d’euros.

Une maison à 6 M€ payée en cash !

De son côté, son collègue Santiago Jaime Latre possède un appartement de 152 m2 à Madrid, ainsi que d’autres biens qui portent son total d’actifs à 1,8 million d’euros. Enfin, Alejandro Hernandez Hernandez, régulièrement critiqué pour ses décisions sur le terrain, compte un peu plus d’un million d’euros de biens. Tandis que José Maria Sanchez Martinez profite d’une maison de 164 m2 à Murcie achetée en 2019 avec deux places de parking. Montant total de l’opération : 6,5 millions d’euros ! Le tout payé en cash. Difficile de ne pas attirer l’attention avec ce genre de propriété.