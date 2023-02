Des arbitres corrompus, le Barça ne risque rien

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Impliqué dans un scandale de corruption des arbitres, le FC Barcelone fait l’objet d’une enquête de la justice espagnole. Mais au niveau sportif, le club catalan ne risque rien. Le président de la Liga Javier Tebas a annoncé qu’aucune sanction ne pouvait être prononcée contre les Blaugrana.

L’affaire secoue le football espagnol. Visé par une enquête de la justice locale, le FC Barcelone est accusé de corruption. L’actuel leader de Liga a versé près de 1,4 million d’euros entre 2016 et 2018 à la société DASNIL 95, une entreprise appartenant à l’ancien arbitre José María Enríquez Negreira, lequel travaillait en tant que vice-président du Comité technique des arbitres (CTA) au moment des faits.

Tebas rassure le Barça

De son côté, le Barça confirme ce paiement et explique que le dirigeant avait simplement été rémunéré comme consultant externe. Insuffisant pour effacer les soupçons en Espagne où beaucoup se demandent quelles pourraient être les sanctions prises contre les Blaugrana s’ils étaient jugés coupables. La réponse n’a pas tardé puisque ce jeudi, Javier Tebas a annoncé que le Barça ne risquait rien sur le plan sportif.

« En 2018 et dans les années précédentes, les règles de conformité, qui contrôlent les conflits d'intérêt du Barça et du CTA n'ont pas fonctionné. Il est évident que ces services n'auraient jamais dû être fournis, ni dans les montants ni dans les faits, a d’abord réagi le président de la Liga. Il est impossible qu'il y ait des sanctions disciplinaires. Cinq années se sont écoulées et il y a prescription pour ce genre de cas trois ans après les faits. »

« Au niveau sportif ce n'est pas possible, mais cela peut l'être au niveau pénal. Maintenant, le bureau du procureur enquête sur les faits au cas où il pourrait y avoir un délit dans le domaine sportif. Voyons comment se termine cette enquête. Nous, la Liga, allons attendre et allons respecter l'enquête du parquet. S'ils décident de déposer une plainte, nous prendrons des décisions, s'il y en a une, nous nous présenterons. S'il n'y a pas de plainte, elle sera archivée », a indiqué Javier Tebas, qui tient déjà le Barça dans son viseur concernant le fair-play financier du championnat espagnol.