Dembélé est nul, Barcelone pas loin de l'insulter

Par Mehdi Lunay

Le bras de fer a démarré entre Ousmane Dembélé et le FC Barcelone, il ne laisse personne insensible. Chantage indigne du club ou attitude irrespectueuse du joueur, chacun a son avis. Hristo Stoichkov, légende du club, a chargé le Français.

Ousmane Dembélé est devenu le joueur le plus médiatisé de Barcelone, de Catalogne voire d'Espagne ces derniers jours. Malheureusement, ce n'est pas pour ses performances sur le terrain mais pour le conflit qui l'oppose au FC Barcelone. Le refus de prolonger du joueur a irrité les dirigeants blaugranas qui lui ont signifié leurs options : un départ du club ou une mise à l'écart de l'équipe. Une situation envenimée qui a ému le joueur, celui-ci s'offusquant d'un chantage inadmissible du club. Toutefois, les soutiens de l'ancien rennais sont peu nombreux en Catalogne, lui qui a manqué tant de matches avec le club et dont le rendement a déçu au regard des 140 millions d'euros investis en lui.

Stoichkov connaît le niveau de l'imposteur Dembélé

En tout cas, Ousmane Dembélé ne pourra pas compter sur le réconfort de Hristo Stoichkov. L'ancien milieu et attaquant du Barça est connu pour son fort caractère. Le Bulgare n'a pas sa langue dans sa poche surtout quand on fait du mal au club qui lui a permis de gagner une Ligue des Champions en 1992 et un Ballon d'Or en 1994. Il s'en est pris au jeune français, sur le média TUDN, concernant sa mentalité mais aussi son niveau sportif.

Stoichkov carga contra Dembelé

Simplemente, don Hristo😍🔵🔴 pic.twitter.com/l6JKVKRdUb — 🎙Info Blaugrana🎙 (@10InfoBlaugrana) January 21, 2022

« Tu n'as jamais compris ce qu'était le Barça. Si tu veux partir, au moins ne salis pas l'écusson. J'étais impliqué, je connaissais l'histoire du club. Il trompe les gens en faisant croire qu'il sait jouer au foot, je vous le dis moi qui jouait à ce poste », a t-il lancé ulcéré par le comportement récent de Dembélé. Preuve s'il le fallait que, dans cette affaire, le joueur de 23 ans devra bien manœuvrer car toute une ville voire toute une région sera contre lui.