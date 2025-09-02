Dembélé Ballon d'Or, Lamine Yamal a trouvé beaucoup plus fort

Dans : Liga.

Par Quentin Mallet

Considéré comme le principal concurrent d'Ousmane Dembélé au prochain Ballon d'Or, Lamine Yamal assume pleinement ses ambitions. Il va même jusqu'à refuser de citer le Parisien parmi les prétendants au titre.

La course au Ballon d'Or 2025 fait rage. D'un côté, un Lamine Yamal explosif, spectaculaire et capable de grandes choses. La saison dernière, celle qui doit faire l'objet de la réflexion des votants, le prodige du FC Barcelone n'avait que 17 ans et a conclu un exercice à 18 buts et 21 passes décisives. Toutefois, il n'a pas pu emmener son équipe jusqu'en finale de la Ligue des champions. Tout le contraire de son concurrent direct, considéré comme le grand favori pour le sacre individuel, Ousmane Dembélé. Auteur de 35 buts et 14 passes décisives la saison dernière, le numéro 10 parisien a remporté un triplé historique avec le PSG, couronné d'une Ligue des champions. Pour beaucoup, son implication offensive et ses efforts défensifs, couplés à ses qualités de leader technique, font de lui le légitime vainqueur du Ballon d'Or. En tout cas, pas pour Lamine Yamal.

Yamal zappe Dembélé pour le Ballon d'Or

« Gagner le Ballon d'Or et la Ligue des champions est un rêve. Évidemment, tous les joueurs veulent gagner le Ballon d'Or. Et ceux qui disent le contraire mentent. Être là à 18 ans, je pense que c'est quelque chose à valoriser et j'espère que cela arrivera. Qui doit le remporter si je ne le gagne pas ? Neymar ou Messi. J'en donnerais un à 'Ney', je pense qu'il le mérite. Quand il jouait au Barça ou à Paris, il aurait pu le prendre sans hésiter. J'aurais aimé qu'il en prenne un. Et évidemment Messi, car c'est le meilleur joueur de l'histoire », a expliqué Lamine Yamal. Pas de référence à Ousmane Dembélé, comme s'il voulait éviter d'associer son nom à celui qui a plus de chances que lui de remporter le Graal.