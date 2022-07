Dembélé au chômage, il se prend une énorme claque

Dans : Liga.

Depuis le 1er juillet, Ousmane Dembélé n'est officiellement plus sous contrat avec le Barça. Mais le club catalan n'a pas perdu espoir de prolonger le champion du monde tricolore.

Ousmane Dembélé va bientôt devoir trancher ! Le champion du monde est toujours en discussions avec le club catalan pour prolonger son bail en Catalogne. Mais son agent, Moussa Sissoko, ne trouve pas d'accord avec le Barça. Il faut dire que les Catalans doivent composer avec pas mal de difficultés économiques. Si Dembélé est prêt à revoir ses exigences à la baisse, pas certain néanmoins qu'il accepte la dernière volonté de ses anciens dirigeants. En effet, selon les informations de Sport, la direction des Blaugrana souhaite que Dembouz baisse son salaire de 40% s'il veut continuer à porter le maillot du FC Barcelone. Une baisse de taille qui ferait passer son salaire à la hauteur d'un joueur comme Ansu Fati. Pour rappel, Ousmane Dembélé perçoit un salaire de près de 10 millions d'euros par saison. Un montant que ne peut plus se permettre de lui donner le Barça, surtout si le club veut signer d'autres joueurs cet été.

Dembélé va devoir faire des sacrifices pour le Barça

Reste à savoir quelle sera la future décision d'Ousmane Dembélé. Car l'ancien du Stade Rennais a aussi des touches en Premier League du côté de Chelsea. Thomas Tuchel apprécie son profil pour avoir déjà collaboré avec lui à Dortmund. Mais le club de l'ancien coach du PSG devrait dégainer une offre alléchante pour recruter... Raheem Sterling. Le temps presse de plus en plus pour Ousmane Dembélé, qui n'a jamais écarté la possibilité de rester en Catalogne. Xavi compte sur lui dans son futur système de jeu et Dembouz serait bien inspiré de trouver un peu de stabilité s'il ne veut pas compromettre ses chances de participer à la prochaine Coupe du monde au Qatar à la fin de l'année avec les Bleus. Les places seront chères et Didier Deschamps veut s'appuyer sur des joueurs bien installés en club. Autant dire que Dembélé, en position de force toute l'année, doit désormais revoir ses ambitions à la baisse.