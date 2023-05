Cruelle défaite, le Real et le Barça perdent le Clasico

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

En conflit avec le Real Madrid et le FC Barcelone sur différents sujets, la Liga vient de remporter une bataille contre les deux cadors. Après une décision de justice, les deux clubs ne seront plus autorisés à utiliser le terme « El Clasico » dans leurs campagnes marketing.

Entre la Liga et ses deux cadors, les tensions ne sont pas près de disparaître. L’instance dirigée par Javier Tebas se retrouve en conflit avec le Real Madrid et le FC Barcelone pour plusieurs raisons. Le patron du championnat espagnol ne cache pas son désaccord avec les présidents Florentino Pérez et Joan Laporta qui font partie des frondeurs de la Super Ligue.

Coup dur pour le Real et le Barça

Mais ce n’est pas tout. Le dirigeant tient le Barça dans son viseur dans l’affaire Negreira, l’ancien responsable des arbitres qui a reçu des versements suspects de la part des Catalans, mais aussi dans le cadre du fair-play financier. Et plus récemment, Javier Tebas est coupable d’une réaction maladroite suite aux actes de racisme subis par le Merengue Vinicius Junior.

C’est dans ce drôle de contexte que la Liga vient de remporter une bataille importante contre le Real Madrid et le FC Barcelone. Selon les informations de Relevo, les deux géants du championnat espagnol ne pourront plus utiliser le terme « El Clasico » dans leurs différentes campagnes. En effet, l'Office des brevets et des marques en Espagne a refusé leur tentative pour breveter l’appellation jugée trop proche du slogan « ElClasico » de la Liga.

L'Office espagnol des brevets et des marques rejette l'appel du Real Madrid à utiliser ce nom en raison du risque de confusion avec la même marque que la Liga utilise. @relevo pic.twitter.com/deiiax9JCf — LosMadridistas (@LosMadridistas_) May 26, 2023

« Le risque de confusion inclut le risque d'association avec la marque antérieure, peut-on lire dans le jugement. Il est également estimé : les similitudes entre les signes, la renommée de la marque antérieure et les domaines d'application concernés. Nous considérons que l'usage de la marque demandée pourrait générer un lien dans l'esprit du consommateur avec la marque antérieure. » Un coup dur pour le Real et le Barça, privés d’une marque influente dans le monde entier.