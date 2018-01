Cristiano Ronaldo supérieur à Lionel Messi, cette légende dit pourquoi

Dans : Liga.

C'est la bataille permanente et éternelle entre les supporters de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, à savoir qui est le meilleur joueur du monde entre CR7 et la Pulga. Chacun a ses arguments, et fait preuve de plus ou moins de mauvaise foi. Et ce mercredi, c'est une légende du Real Madrid qui donne son avis sur cette lutte entre les deux stars du football mondial. Dans les colonnes du journal argentin Olé, Roberto Carlos estime que Cristiano Ronaldo est bel et bien au-dessus de Lionel Messi, pour des raisons assez simples.

Désormais ambassadeur du Real Madrid, le défenseur brésilien s'explique. « Je le vois s'entraîner tous les jours et ce qu'il fait est impressionnant. Son attitude est vraiment impressionnante dans son travail au quotidien, il prend ses responsabilités lors des matches, il veut s'améliorer tous les jours, c'est la différence avec Lionel Messi. Leo est un phénomène et Neymar je n’en parle pas. Mais Cristiano est vraiment à bloc pour ce qui concerne l’entraînement, le professionnalisme, la concentration, la motivation, l’exigence. Il a un avantage sur les autres », explique Roberto Carlos, qui ne pouvait pas réellement donner l'avantage à Lionel Messi sur Cristiano Ronaldo compte tenu de ses fonctions. C'est ce que feront remarquer les fans du joueur du Barça.