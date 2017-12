Cristiano Ronaldo incertain pour le clasico !

Dans : Liga, Foot Europeen.

Le Real Madrid pourrait être privé de Cristiano Ronaldo pour le prochain clasico ! C’est du moins ce que craint la presse espagnole.

Et pour cause, l’attaquant madrilène ne s’est pas entraîné avec ses coéquipiers mardi, ni ce mercredi. Auteur du but de la victoire contre Gremio (1-0) samedi, en finale du Mondial des clubs, le Portugais ne semblait pas blessé à la fin de la rencontre. Mais ses récentes absences prouvent qu’il n’est pas à 100 % avant d’affronter le FC Barcelone samedi (13h). Il faudra quand même attendre les informations du Real, qui n’a pour le moment rien communiqué concernant CR7.