Cristiano Ronaldo écoeuré par l'offre du Real Madrid pour Messi ?

Dans : Liga, Foot Europeen.

Les révélations de Mediapart sur le montage financier mis en place par le FC Barcelone pour payer le salaire de Lionel Messi ont de quoi choquer, puisque les documents confidentiels qui ont fuité permettent de voir qu'une partie des 100ME du salaire annuel du joueur du Barça ont servi à régler un sacré souci fiscal. En effet, le club catalan est passé par la fondation caritative mise en place par le clan Messi pour lui verser en douce des primes, ce qui avait fait bondir les services fiscaux espagnols.

Mais ce dossier permet également d'apprendre que le Real Madrid a mis son nez dans le dossier Lionel Messi en 2013. En effet, l'avocat du joueur argentin a notamment adressé un email au père de Messi pour lui dire que les Merengue voulaient faire signer son fils, avec en plus du paiement de sa clause libératoire, à l'époque 250ME, une offre salariale colossale et la garantie ou presque que les problèmes fiscaux de la Pulga seraient réglés. En effet, le Real Madrid se faisait fort de convaincre le Premier Ministre espagnol de classer l'affaire. Et si le club de la capitale a fait fort pour essayer de convaincre Lionel Messi c'est qu'en même temps Cristiano Ronaldo négociait lui une prolongation de contrat en réclamant une hausse salariale que le Real Madrid n'était pas vraiment disposé à lui donner. CR7 va donc apprendre par ces révélations que le club dealait en douce avec Lionel Messi pendant que lui essayait d'arracher un salaire bien loin de son rival argentin. En Espagne, chacun regarde désormais du côté de Cristiano Ronaldo, car on sait que ce dernier met un point d'honneur à gagner plus que Lionel Messi. En 24h, la star portugaise sait désormais que c'est très loin d'être le cas et qu'en plus le Real Madrid a bien pensé à le remplacer par Messi. Dur dur pour celui qui négocie actuellement une nouvelle prolongation de contrat...