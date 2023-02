Cristiano Ronaldo de retour, le Real fait le buzz

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Avec la publication d’un simple tweet énigmatique ce vendredi, le Real Madrid a provoqué de vives réactions chez ses supporters. Les drapeaux portugais et brésilien ont alerté de nombreux fans qui imaginent les retours de Cristiano Ronaldo et de Marcelo à la Maison Blanche.

Quand les supporters du Real Madrid se mettent à rêver. Au lendemain de la victoire contre le FC Valence (2-0) en Liga, le club de la capitale espagnole a publié un tweet assez mystérieux. On y voit un émoji avec deux yeux, accompagné des drapeaux portugais et brésilien. Difficile de comprendre l’énigme du community manager. Du coup, les fans des Merengue se sont lancés dans des interprétations plus ou moins crédibles.

👀🇵🇹🇧🇷 — Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 3, 2023

Et pour de nombreux internautes, le message du Real Madrid peut signifier les prochains retours du Portugais Cristiano Ronaldo et du Brésilien Marcelo ! On est d’accord, cette théorie paraît totalement folle et improbable. Le quintuple Ballon d’Or, parti en froid avec le président Florentino Pérez en 2018, vient juste de s’engager en faveur d’Al-Nassr en Arabie Saoudite. Pendant que le latéral gauche est en grande difficulté du côté de l’Olympiakos après son départ libre l’été dernier. Autant dire que les deux joueurs en fin de carrière n'ont plus le niveau pour évoluer au Real Madrid.

Un clin d'oeil à CR7 et Marcelo

Il n’empêche que les supporters madrilènes, très attachés aux légendes de leur club, ne les ont pas oubliés. Les fidèles du stade Santiago Bernabéu sont sans doute conscients que Cristiano Ronaldo et Marcelo ne porteront plus jamais le maillot blanc. Le buzz provoqué ressemble davantage à un clin d’œil à ces deux joueurs qui ont marqué l’histoire récente de la Maison Blanche. En attendant, les fans veulent connaître la réelle signification du tweet du Real Madrid, dont les indices sont plutôt difficiles à interpréter.