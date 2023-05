Courtois dénonce un complot des arbitres contre le Real

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Sanctionné lors de la défaite contre la Real Sociedad (2-0) mardi, le Real Madrid constate un traitement particulier de la part des arbitres. Le gardien des Merengue Thibaut Courtois estime que les officiels n’hésitent pas à sortir les cartons jaunes lorsque les Madrilènes commencent à contester leurs décisions.

Décidément, l’arbitrage fait beaucoup parler en Espagne depuis quelques semaines. En plus de l’affaire José Maria Enriquez Negreira, l’ancien vice-président de l’arbitrage en Liga qui a reçu des versements suspects de la part du FC Barcelone, d’autres épisodes viennent alourdir le contexte. Quatre des principaux arbitres de l’élite espagnole sont effectivement suspectés à cause de leurs propriétés luxueuses achetées sans crédit. C’est pourtant le moment choisi par les officiels de Liga pour menacer d’une grève, eux qui estiment que leur intégrité physique n’est plus protégée sur les terrains.

Les Merengue peu épargnés

Les arbitres espagnols constatent que les joueurs n’hésitent plus à contester leurs décisions avec agressivité. Résultat, le Real Madrid en a subi les conséquences mardi. Lors de la défaite contre la Real Sociedad, Dani Carvajal, Dani Ceballos, Rodrygo et l’entraîneur Carlo Ancelotti ont tous récolté un carton jaune pour protestation. Autant dire que les Merengue n’ont pas apprécié. La preuve, le gardien Thibaut Courtois a dénoncé un traitement particulier de la part des arbitres.

Courtois: ''Se ha visto en Anoeta. Somos blanco fácil: una protesta y directamente una amarilla''. #DeportePlus pic.twitter.com/3BsYCgBbNk — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) May 4, 2023

« On l'a vu à Anoeta. On est une cible facile : une contestation et c'est tout de suite un carton jaune, a critiqué l’international belge dans un entretien accordé à Movistar+. Peut-être que cela n'arrive pas autant à d'autres équipes. Mais il ne faut pas donner ce pouvoir à ceux qui ont le sifflet. On doit rester tranquilles. » Depuis plusieurs mois déjà, le Real Madrid se plaint plus particulièrement des avertissements adressés à son ailier Vinicius Junior, peu épargné par ses adversaires et pourtant très souvent sanctionné par les officiels pour ses contestations.